Rapporto di Sostenibilità: LyondellBasell fissa obiettivi ambiziosi in tema di rifiuti plastici

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 28 settembre 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle materie plastiche, della chimica e della raffinazione, ha pubblicato in data odierna il proprio Bilancio Annuale di Sostenibilità con l'obiettivo di contribuire al cambiamento, individuando tre principali aree di trasformazione che includono riduzione dei rifiuti plastici, contrasto al cambiamento climatico e sviluppo di società all'avanguardia. LyondellBasell ha infatti annunciato uno degli obiettivi più ambiziosi dell'intera industria di riferimento, impegnandosi a produrre e commercializzare su base annua due milioni di tonnellate di polimeri riciclati e da materia prima rinnovabile entro il 2030. Il Rapporto illustra la strategia e gli obiettivi di LyondellBasell per il prossimo decennio.

"LyondellBasell ha intrapreso un viaggio pluriennale per sviluppare l'economia circolare e sono stati fatti passi da gigante nel riciclo meccanico e riciclo molecolare, oltre a produrre prodotti da materia prima rinnovabile", ha dichiarato Jim Seward, Senior Vice President Ricerca e Sviluppo, Tecnologia e Sostenibilità. "I nostri obiettivi sottolineano ciò che per noi sarà possibile realizzare nel prossimo decennio e le nostre ambizioni nel campo della sostenibilità richiedono di adattare i nostri modelli di business. Se guardiamo alla storia dei nostri risultati attraverso la lente della tecnologia e dell'innovazione, si evince la nostra capacità di portare avanti nuove collaborazioni e partnership a beneficio della società".

Gli elementi chiave del Rapporto di Sostenibilità di LyondellBasell includono azioni da intraprendere su più fronti. Gli obiettivi dell'azienda sono:

La società continua inoltre a incrementare il riciclo e a lavorare in modo collaborativo con tutta la catena del valore, così come dimostrato dal ruolo strategico ricoperto dal CEO di LyondellBasell, Bob Patel, al lancio dell'Alliance to End Plastic Waste e il suo continuo coinvolgimento in qualità di membro del board.

LyondellBasell sta altresì sviluppando il riciclo avanzato attraverso la tecnologia MoReTec, ampliando così la qualità dei prodotti e dei colori per il riciclo meccanico attraverso la sua joint venture paritaria, Quality Circular Polymers (QCP), migliorando il design delle plastiche per aumentarne la riciclabilità e collaborando con i proprietari dei marchi al fine di aumentare la riciclabilità del prodotto. Infine, la società ha realizzato la prima produzione parallela su scala commerciale di polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE) a partire da materie prime rinnovabili.

Il Rapporto di Sostenibilità di LyondellBasell è disponibile sul sito della società: https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/.

Guarda il video "We see possible" cliccando qui per avere una visione più completa dell'approccio alla sostenibilità di LyondellBasell.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell'acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2020 LyondellBasell è stata nominata per il terzo anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World's Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

