Sostenibilità: FederlegnoArredo-FederBio, intesa per imballaggi bio

Roma, 28 set. (Labitalia) - FederlegnoArredo e FederBio hanno siglato un protocollo d'intesa per diffondere e consolidare l'utilizzo di cassette in legno nel settore biologico. A tal fine è stato condiviso tra le parti un disciplinare per la coltivazione biologica del pioppo e la produzione di imballaggi in legno che regolamenta il ciclo di vita della cassetta ortofrutticola, dalla coltivazione del pioppo alla produzione, esempio virtuoso di economia circolare applicato al trasporto dell'ortofrutta bio, garantendone freschezza e qualità. Si tratta di un'intesa all'insegna dell'innovazione dei materiali e della promozione del biologico quella tra FederlegnoArredo, che rappresenta le imprese italiane della filiera legno-arredo, e FederBio, la Federazione nazionale che dal 1992 tutela la filiera dell'agricoltura biologica e biodinamica. FederBio svolge attività di ricerca grazie all'istituzione di un Comitato Tecnico tra i cui membri annovera il Crea, prestigioso ente di ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria afferente al Mipaaf.

FederlegnoArredo e FederBio intendono, infatti, essere parte attiva nella divulgazione delle caratteristiche specifiche della pioppicoltura biologica certificata e d'impiego degli imballaggi in legno per prodotti ortofrutticoli con caratteristiche di sostenibilità e riciclo certificate secondo disciplinari di coltivazione sostenibile riconosciuti a livello nazionale e regionale. "FederlegnoArredo - spiega Cosimo Messina, consigliere nazionale del gruppo imballaggi ortofrutticoli di Assoimballaggi - intende avviare un'attività di definizione di standard e di promozione degli imballaggi in legno di pioppo con caratteristiche di sostenibilità e riciclo idonei per la movimentazione e il confezionamento dei prodotti biologici certificati. Il tutto a garanzia dei consumatori, sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dell'ecosistema. Gli imballaggi in legno sono i primi e gli unici ad aver intrapreso questa strada, e questo non è un caso: è stato possibile proprio grazie alle proprietà ambientali intrinseche dell'imballaggio in legno, che solo il legno possiede".

"L'impegno di FederBio si realizza nello sviluppo di iniziative di sostenibilità ambientale che favoriscano l'impiego di materiali riciclabili a sostegno di un modello di economia circolare. L'accordo con FederlegnoArredo va in questa direzione, stabilendo specifiche tecniche per gli imballaggi in legno di pioppo con caratteristiche di sostenibilità e riciclo certificate, molto importanti per tutto il settore biologico", dichiara Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio. L'Italia vanta 150 aziende produttrici presenti su tutto il territorio nazionale, rappresentate da Assoimballaggi, l'associazione di categoria che fa capo a FederlegnoArredo. Ogni anno producono circa 450 milioni di pezzi collocando l'Italia ai primi posti della classifica mondiale dei produttori di settore