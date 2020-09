Scuola: Gelmini, 'ridicolo concorso dal 22 ottobre al 9 novembre'

28 settembre 2020 a

a

a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "È ridicolo prevedere, dal 22 ottobre al 9 novembre, le prove del concorso straordinario per la scuola. I nostri istituti e i nostri ragazzi sono già stressati da un inizio anno complicato. Andare ad appesantire ulteriormente questi delicati mesi per dei test che coinvolgeranno circa 60mila precari -che dovranno dunque assentarsi dal lavoro, causando altre ore di didattica in fumo- vuol dire non avere a cuore il regolare percorso formativo degli studenti". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Un governo lontano dalla realtà, distratto e inconcludente -aggiunge- persevera negli errori, il ministro Azzolina dimostra ancora una volta la sua inaccettabile superficialità”.