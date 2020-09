28 settembre 2020 a

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La scuola finalmente sta diventando una delle priorità del nostro Paese. Servono insegnanti preparati e capaci di dare tanto ai nostri ragazzi. Sul concorso scuola non si può arretrare per garantire loro un valido futuro". Lo scrive in un tweet il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.