Arriva la nuova gamma di bevande vegetali solubili con caffè: Nescafé Gold Mandorla Macchiato e Avena Macchiato

(Milano, 29 settembre 2020) - Dall'unione tra il miglior caffè solubile di Nescafé e il gusto dell'avena e della mandorla, nascono deliziose bevande vegetali solubili, naturalmente prive di lattosio e adatte ai vegani, ideali per colazioni e pause durante la giornata

Milano, 29 settembre 2020 – Nescafé, da sempre attento alle esigenze dei consumatori e anticipatore di nuove tendenze, introduce sul mercato la nuova gamma di bevande vegetali solubili con caffè NESCAFÉ Gold, Mandorla Macchiato e Avena Macchiato, creata per soddisfare il bisogno di tutti gli amanti del cappuccino che cercano un'alternativa vegetale, senza rinunciare al gusto.

Sempre più attenti al proprio benessere, e con la voglia di provare prodotti nuovi gli italiani stanno dimostrando un interesse sempre maggiore verso i prodotti senza lattosio. Infatti, 2 famiglie italiane su 5 (40%) acquistano prodotti senza lattosio*, per motivi di intolleranze (16%) o per seguire una dieta flexitariana (84%), scegliendo tra latte delattosato e bevande vegetali. Il potenziale di queste ultime sta aumentando e lo confermano i 6 milioni di famiglie che le vorrebbero inserire nella propria lista della spesa.

Per soddisfare queste esigenze, per chi ha restrizioni alimentari, per chi ha scelto uno stile di vita salutare o semplicemente vuole gustare un prodotto nuovo e sfizioso, Nescafé lancia la sua prima gamma di bevande vegetali solubili con caffè, in due differenti varianti al gusto mandorla e avena abbinate ad una miscela di chicchi di caffè Arabica e Robusta di alta qualità.

Naturalmente privi di lattosio e adatti ai vegani, NESCAFÉ Gold Mandorla Macchiato e Avena Macchiato sono i primi prodotti che permettono di ottenere una bevanda vegetale solubile con caffè con semplici e veloci gesti: basta mettere il contenuto di una bustina in una tazza, aggiungere acqua calda e mescolare, per assaporarne subito il gusto.

NESCAFÉ Gold Mandorla Macchiato è una bevanda dal gusto fruttato e dolce tipico delle mandorle. Nescafé Gold Avena Macchiato è la soluzione ideale per chi cerca una bevanda dal gusto delicatamente dolce.

Note:

Le bevande vegetali solubili al caffè di Nescafé sono disponibili nella grande distribuzione e in alcuni canali di vendite online.

Prezzo di vendita consigliato: €2,99 per una confezione di 6 bustine.

La gamma comprende: NESCAFÉ Gold Mandorla Macchiato; NESCAFÉ Gold Avena Macchiato

*Fonti: Nielsen – Report Consumer wk 28 2019

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé è l'azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Con 413 stabilimenti e circa 323.000 collaboratori distribuiti in oltre 190 Paesi, il Gruppo si è evoluto insieme ai suoi consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società. L'innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione rappresentano il tratto distintivo dell'operato del Gruppo sin dai suoi esordi e su queste stesse basi l'azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.

Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l'etichetta “Farina Lattea Nestlé, alimento completo per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme impiegano circa 4.700 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. L'azienda opera in Italia con un portafoglio di numerosi marchi, tra cui i principali sono: Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Nidina, Nestlé Mio, NaturNes, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Il Latte Condensato, Fitness Cereali, Meritene, Pure Encapsulations, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Felix.

