Fiat, addio a Luigi Arisio: fu tra artefici marcia Quarantamila

Torino, 29 set. - (Adnkronos) - Si è spento questa mattina a 94 anni Luigi Arisio, tra i principali artefici nell'ottobre del 1980 della marcia dei Quarantamila, quando capi e impiegati Fiat marciarono pacificamente per le vie di Torino contro i picchetti che da settimane bloccavano gli accessi in fabbrica per protesta contro i licenziamenti collettivi e la cassa integrazione annunciati a settembre dall'allora ad del Gruppo Cesare Romiti.

Figlio di un operaio specializzato piemontese e di una casalinga frequentò prima la scuola allievi della Lancia poi passò in Fiat dove sul finire degli anni 70 arrivò a ricoprire il ruolo di capo reparto delle sellerie .

Nel 1974 fu tra i fondatori del coordinamento dei capi e quadri Fiat (Aqcf) che nel 1980 promosse la marcia dei quarantamila.