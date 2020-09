Con Stufe a Pellet Italia il risparmio è ecologico

29 settembre 2020 a

a

a

(Milano, 29 Settembre 2020) - Milano, 29 Settembre 2020 - Come

Specializzata nell'ambito del riscaldamento, con specifico riferimento alla produzione di stufe a pellet (tra cui

Le attività di progettazione e sviluppo hanno portato a un sistema innovativo di concepire il riscaldamento domestico, che porta a un risparmio in bolletta e fornisce una soluzione in grado di riscaldare l'intera abitazione con un unico dispositivo (come nel caso della

Il portato innovativo delle stufe emerge in tanti aspetti: si tratta infatti di prodotti completamente programmabili. Le funzionalità crono consentono poi di impostare accensione e spegnimento automatico. L'offerta è Made in Italy, aspetto che riguarda ideazione, progettazione, design, realizzazione e assemblaggio (la sede dell'azienda si trova in provincia di Venezia).

Una preziosa attestazione del valore dell'autorevolezza e qualità dell'offerta di Stufe a Pellet Italia viene dalle recensioni certificate da Trustpilot. La piattaforma specializzata nella raccolta delle opinioni dei consumatori iscrive l'azienda veneta nell'ambito delle eccellenze.

Pagamenti rateali grazie a Soisy e l'opportunità della detrazione 50%

Per quello che riguarda i pagamenti ci sono numerose opzioni: pagamento alla consegna (senza costi aggiuntivi), bonifico bancario, carta di credito (tra cui PostePay e carte ricaricabili) e Google Pay.

È disponibile inoltre il pagamento rateale grazie alla collaborazione stabilita con Soisy, il marketplace dei prestiti tra privati. La richiesta avviene completamente online, via PC o smartphone, cui verrà data una risposta nell'arco di pochi minuti. È una soluzione conveniente, perché sono assenti spese nascoste: c'è solo la rata per il numero di mesi coinvolti dal processo di rimborso.

E con le agevolazioni fiscali previste dal Decreto 83/2012, le stufe e le caldaie di

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR