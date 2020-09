Nadef: riunione Conte-capidelegazioni si aggiornerà stasera (2)

29 settembre 2020 a

(Adnkronos) - In realtà la riunione a Palazzo Chigi sta andando avanti con i responsabili economici per portare avanti il lavoro sulla Nadef, che il governo punta a chiudere in un Cdm nella serata di domani. Conte però ha lasciato la riunione per raggiungere Sommaruga, e anche i capidelegazione hanno lasciato i lavori: si rivedranno stasera, in una nuova riunione, per chiudere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.