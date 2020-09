Italia-Svizzera: Conte, 'entro anno accordo su frontalieri**

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - La pandemia "ci ha mostrato quanto siano preziosi i lavoratori italiani in Svizzera e in particolare nel Ticino. Con la presidente Sommaruga abbiamo salutato con favore i progressi fatti dal ministero dell'Economia e la Svizzera per un negoziato sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri: vogliamo un accordo quanto più possibile favorevole nel reciproco interesse e auspichiamo che possa essere raggiunto entro fine anno". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una dichiarazione congiunta alla stampa con la presidente della confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga.