Serie A: Lazio-Atalanta è un rebusall'Olimpico previsti equilibrio e spettacolo

(Milano, 29 settembre 2020) - Domani i tre recuperi della prima giornata. Quote sul filo per una sfida che negli ultimi anni non ha mai tradito. Leggerissimo favore alla Dea, a 2,55, mentre l'«1» biancoceleste è a 2,60 – Inter nettamente favorita a Benevento – Poche chance per lo Spezia a Udine.

Milano, 29 settembre 2020 – Nella passata stagione sono state a lungo le squadre più spettacolari e hanno già ricominciato alla grande. Dei tre recuperi della prima giornata, in programma domani, Lazio-Atalanta è di gran lunga il più equilibrato. Le quote predisposte dagli analisti SNAI sono davvero sul filo: la vittoria esterna bergamasca ha un favore quasi impercettibile, a 2,55, contro il 2,60 del segno «1» biancoceleste. L'ipotesi pareggio è a 3,60. Gli ultimi due confronti tra le due squadre all'Olimpico sono stati ad alto tasso polemico: nel maggio 2019, finale di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Gasperini definì scandaloso un mani in area di Bastos non punito, prima dei due gol della Lazio che nel finale determinarono il match. Nell'ottobre successivo, in campionato, l'Atalanta chiuse il primo tempo in vantaggio per tre gol a zero, ma fu rimontata nella ripresa, con due rigori contestati dallo stesso tecnico della Dea. In ogni caso, considerando anche la sfida dello scorso giugno a Bergamo, finita 3-2 per l'Atalanta, i gol fra le due squadre non mancano mai. Anche in questo caso ne sono previsti almeno tre, visto che la quota dell'Over si abbassa fino a un modesto 1,45, mentre l'Under tocca 2,55. Quanto ai probabili marcatori, Ciro Immobile davanti a tutti a 2,00, ma Zapata lo tallona a 2,50. Poi Correa a 3,00 e Muriel a 3,25.

Pippo Inzaghi a 8,00 - Quote nettamente più “larghe” per gli altri due recuperi. Il Benevento, pur avendo cominciato alla grande battendo in trasferta la Samp, è nettamente indietro nel match interno con l'Inter. La vittoria degli uomini di Conte, che hanno ribaltato solo in extremis il risultato nel debutto con la Fiorentina, è data a 1,35. Un altro colpo di Pippo Inzaghi pagherebbe 8 volte la scommessa. Al Benevento probabilmente andrebbe benissimo un pareggio, proposto a 5,25. Anche qui, aria di gol, con l'Over a 1,45.

Spezia in salita - Fiducia all'Udinese nella gara al Friuli contro lo Spezia. Entrambe hanno cominciato con una sconfitta, ma evidentemente l'1-4 subito dai liguri nel match con il Sassuolo ha impressionato gli analisti SNAI, indotti a un pronostico nettamente orientato sul segno «1», dato a 1,65. Il pari viaggia a 3,75, il blitz dello Spezia è a 5,50.

