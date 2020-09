Milano: alloggi pubblici, patto in prefettura contro occupazioni abusive (2)

29 settembre 2020 a

(Adnkronos) - L'obiettivo prioritario è quello di evitare che, a seguito degli sgomberi, gli alloggi vengano abbandonati per un lungo periodo prima della loro riassegnazione o anche a causa della mancanza di risorse economiche per la ristrutturazione.

Le azioni previste nel patto coinvolgono diversi attori: per il comune la Polizia Locale e i Servizi Sociali. Aler Milano metterà a disposizione del proprio patrimonio una task force: operatori impegnati 7 giorni su 7, per 24 ore, dedicati al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive, che intervengono sia in flagranza di reato che in situazioni di occupazioni consolidate. Regione Lombardia si impegna a supportare le azioni attraverso un finanziamento finalizzato ai programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico, in base alle disponibilità di bilancio.