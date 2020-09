Immobili: Osservatorio affitti, in 6 mesi crollo locazioni e record offerte (2)

29 settembre 2020 a

(Adnkronos) - La situazione è la medesima nelle altre grandi città, seppur con variazioni diverse. Anche qui l'offerta risulta in aumento (+14,2% in sei mesi) e i prezzi sono praticamente fermi rispetto a marzo 2020. Nei grandi centri affittare un bilocale costa mediamente 839 euro al mese. Rispetto al caso isolato di Milano, però, nelle principali città italiane è più evidente la crisi della domanda, scesa in sei mesi del 13,2%.

Nelle città più piccole, invece, se domanda e offerta seguono gli stessi trend dei grandi centri, cambia la situazione dei prezzi. Sebbene una variazione semestrale del 4,8% in positivo non comporti un evidente rialzo dei canoni di locazione, già fermi a cifre ben distanti da quelle dei grandi centri (478 euro al mese per un bilocale), la ripresa partita poco prima della pandemia non sembra essersi arrestata, almeno per il momento. Bisognerà attendere qualche mese per capire l'evoluzione di una situazione che, in ogni caso, vede una domanda scendere del 12,3% e l'offerta aumentare dell'11,4%.