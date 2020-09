Energia: Besseghini, 'sistema sta gradualmente riprendendo posizioni'

29 settembre 2020 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il sistema energetico sta gradualmente riprendendo le posizioni che aveva prima dell'emergenza Covid". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Arera, Stefano Besseghini. "Con la ripresa delle attività produttive e il conseguente aumento della domanda di energia, si sta verificando il prevedibile rialzo dei prezzi in tutta Europa. Il quadro generale verrà influenzato, nei prossimi mesi, anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery Fund, in particolare per il sostegno alle fonti rinnovabili future, che oggi ricadrebbe sulla bolletta", sottolinea Besseghini.