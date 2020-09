Nagorno: Aimi (Fi), 'governo italiano convochi conferenza per riportare sicurezza'

29 settembre 2020 a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il ministro degli Esteri Di Maio, d'intesa con gli alleati europei, assuma ogni iniziativa diplomatica utile a riportare la pace nel Caucaso, dove il conflitto tra Armenia e Azerbaigian rischia di subire una escalation pericolosa e incontrollabile di violenza e di morte, anche per via dell'azione della Turchia, dichiaratasi a favore del governo di Baku. Il Governo italiano si ponga in prima linea per la pace, convocando con urgenza a Roma una conferenza finalizzata a riportare la sicurezza in un'area importante ed altamente strategica". Lo afferma Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri del Senato.

"E' necessario, una volta per tutte, che la Turchia -aggiunge- decida da che parte stare: se fa parte della Nato, non può continuare a intraprendere iniziative militari destabilizzanti, così come avvenuto già in Libia e in Grecia".