Milano, 29 set. (Adnkronos) - Sono due in più i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia a causa del Covid19 rispetto a ieri, per un totale di 33 posti occupati. Secondo i dati della Regione, i guariti e i dimessi sul territorio sono in tutto 80.476 e rispetto a ieri 435 in più. I ricoverati in ospedale per (o con) il Covid19 ma non in terapia intensiva sono 315, nove in più rispetto a ieri.