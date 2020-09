Ue: Meloni, 'accogliamo appello Bonomi, Recovery Fund decide destino Italia'

29 settembre 2020 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia raccoglie l'appello del presidente di Confindustria Bonomi ed è pronto a condividere e confrontarsi sulle proposte e sull'idee per l'Italia. Incentivi alla natalità, centralità alla manifattura e investimenti per rilanciare il marchio Italia, infrastrutture e ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e sicurezza sono le proposte che abbiamo posto tra le priorità delle linee guida del Recovery Fund. Bonomi ha ragione quando dice che questa sfida non deciderà del destino di Conte ma dell'Italia". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"E in particolare, faccio mie -aggiunge- le parole del presidente Bonomi quando sostiene che neanche 100 miliardi possono essere utili se vengono sparpagliati dando una goccia a tutti. Bisogna concentrarsi sui maggiori nodi irrisolti. Mi auguro che il governo la smetta di considerare le risorse del Recovery Fund come risorse di sua proprietà e abbia l'umiltà e il buonsenso di ascoltare le proposte che oggi arrivano dall'assemblea di Confindustria, dai corpi intermedi, dal Parlamento e dai cittadini”.