Digital Value: acquista il 51% di Dimira

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Il cda di Digital Value, società a capo di un gruppo che opera in Italia nel settore delle soluzioni e servizi Ict e quotata al mercato Aim, ha approvato la sottoscrizione di un quota pari al 51% per complessivi 408mila euro della società Dimira, ex Next-era Prima.

Dimira, con sede a Roma, nonostante le dimensioni attualmente contenute con circa 3 milioni di fatturato nel 2019, "apporterà all'interno della solution unit Intelligent Network di Digital Value un consistente patrimonio di personale qualificato aggiungendo così numerose competenze specifiche in un settore tecnologico centrico allo sviluppo e alla crescita del Gruppo", spiega una nota.

Con l'operazione, Digital Value allarga la propria offerta tecnologica con la Gold Partnership Cisco e amplia così la componente a valore del suo portafoglio di soluzioni.