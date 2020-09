Aspi: Atlantia, 'imposizione dell'obbligo di cederla a Cdp esula da facoltà concedente'**

29 settembre 2020 a

a

a

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "L'imposizione dell'obbligo di cedere Aspi a Cdp esula dalle facoltà riconosciute al Concedente, ai sensi della Convenzione Unica in vigore". E' quanto sottolinea Atlantia al termine del Cda che oggi ha deliberato di inviare una lettera di risposta "alla comunicazione ricevuta dal Governo lo scorso 23 settembre contenente affermazioni in ordine alla disattesa applicazione delle disponibilità manifestate congiuntamente da Atlantia e Aspi con propria lettera del 14 luglio scorso per la definizione del procedimento di presunto grave inadempimento intrapreso nei confronti della società concessionaria".