Italia-Usa: Silli (Cambiamo), 'ribadire ruolo centrale nostro Paese'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - “La visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Italia si svolge in un momento delicato dove molti temi, dal dinamismo della Cina alla crisi economica internazionale causata dal Covid-19 fino agli accordi tra Stati o i conflitti locali che ridisegnano la geografia delle alleanze, influenzano quotidianamente le scelte diplomatiche dei governi. Gli Stati Uniti sono nostri storici alleati e giustamente evidenziano le loro preoccupazioni perchè considerano (o almeno consideravano) il ruolo dell'Italia strategico nel Mediterraneo come una mediatrice naturale nelle relazioni tra popoli e religioni". Lo afferma il deputato di 'Cambiamo' Giorgio Silli, membro della commissione Difesa della Camera e del comitato bicamerale Schengen.

"Siamo certi che negli incontri che Pompeo avrà in queste giornate romane -aggiunge- si troveranno i giusti equilibri in cui verrà ribadita non solo la nostra fraterna vicinanza all'America ma anche una serie di soluzioni che mantengono il nostro Paese centrale nelle scelte commerciali e di diplomazia internazionale”.