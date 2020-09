Gomedia la più veloce connettività a larga banda marittima in anteprima al 60° Salone Nautico di Genova

30 settembre 2020 a

CATANIA, Italia, 30 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Le comunicazioni satellitari marittime sono vitali per il supporto alla navigazione e i servizi di bordo, e devono essere disponibili in qualsiasi luogo, condizione atmosferica e di mare, per questo Gomedia Satcom quest'anno lancia un servizio di connettività a larga banda a 10 Mbps basato su due terminali On-The-Move per installazioni su natante, di ridottissime dimensioni e in grado di accedere ai servizi a larga banda, con velocità decisamente maggiore e più performante rispetto alle tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

Il servizio Gomedia Ovzon consente quindi di effettuare videoconferenze di altissima qualità, accesso remoto a telecamere termiche o altra strumentazione di bordo, navigazione Internet a larga banda e video-streaming. La copertura del servizio è a livello mondiale.

Questa è la conferma che Gomedia è il leader mondiale nello sviluppo e introduzione di soluzioni satellitari rivoluzionare. Il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri clienti la disponibilità di servizi a larga banda satellitari ovunque e in mobilità.

