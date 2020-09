L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive

30 settembre 2020 a

a

a

(Milano, 30 settembre 2020) - ● La quarantena e le vacanze estive sembrano aver creato uno scenario ideale per le coppie che hanno deciso di fare il grande passo: un tempo inaspettato per riflettere, rilassarsi e trascorrere del tempo di qualità in coppia e che ha portato ad una decisione che segnerà il resto della loro vita: il "Sì, lo voglio".

● Il periodo natalizio, normalmente, è il momento più gettonato dell'anno per fare la proposta (12,3%); sembra quindi che gli italiani decidano di fare il grande passo proprio nei mesi in cui il relax, la disconnessione, la riflessione e il tempo insieme sono i protagonisti. Fattori che sono stati ben presenti anche durante i mesi di quarantena.

● Secondo il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE, nel 55% dei casi la proposta di matrimonio avviene mentre la coppia è sola, cercando di creare un'atmosfera romantica e intima in cui siano presenti solo i due innamorati.

● Per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%), la ragione principale che spinge a sposarsi e a consolidare un progetto di vita comune, è il desiderio di fare un passo avanti all'interno della storia d'amore.

Milano, 30 settembre 2020 - Il 2020 non sarà un anno che ci dimenticheremo facilmente. L'arrivo di una situazione che ci ha fatto tremare e mettere in discussione il nostro futuro, come è stato vivere una pandemia, ha fatto sì che molte persone abbiano avuto l'occasione di ripensare ai propri obiettivi e mettere in discussione il modo in cui sognano di vivere la propria vita. Ciò ha portato, in diverse occasioni, a prendere decisioni che le renderanno più felici di quanto non fossero prima, lasciandosi guidare dall'intuizione, dal cuore e dall'amore.

Questo è stato il caso di molte coppie che, dopo anni di relazione, hanno deciso di fare il grande passo nel bel mezzo di una situazione di emergenza. La quarantena e le vacanze estive sembrano, infatti, aver creato uno scenario ideale per le coppie che hanno deciso di compiere questo step: un tempo inaspettato per riflettere, rilassarsi e trascorrere del tempo di qualità in coppia e che ha portato ad una decisione che segnerà il resto della loro vita, il "Sì, lo voglio". Una proposta di matrimonio che è lontana da ciò che siamo abituati a vedere, ma che, ancora una volta, continua a confermare che l'amore è generoso, testardo, non si preoccupa delle circostanze o delle situazioni e può superare tutto.

La tradizionale proposta di matrimonio in Italia

Anche se può sembrare un cliché hollywoodiano, la scena di inginocchiarsi per proporre il matrimonio è una scena che si svolge ancora nel nostro Paese. Ma ci sono dei dettagli in più. Secondo il

Inoltre, per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%), la ragione principale che spinge a sposarsi e a consolidare un progetto di vita comune, è il desiderio di fare un passo avanti all'interno della storia d'amore.

In Italia, secondo un sondaggio condotto da Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, alle coppie che si sono sposate nel 2019, il periodo natalizio è il momento più gettonato dell'anno per fare la proposta. Sembra che gli italiani decidano di fare il grande passo proprio nei momenti in cui il relax, la disconnessione, la riflessione e il tempo insieme sono i protagonisti. Fattori che sono stati ben presenti durante i mesi di quarantena e che possono essere la ragione principale per la quale abbiamo assistito a così tante proposte di matrimonio.

Come il Covid19 ha cambiato le proposte di matrimonio

Il confinamento ha rovesciato tutte le statistiche, dato che, normalmente, è in inverno che si verifica il maggior numero di proposte di matrimonio. Quest'anno, però, l'aver vissuto queste circostanze così eccezionali, ha reso l'ultimo periodo molto simile a un momento di vacanze, proprio quando si verificano più fidanzamenti ufficiali.Ma quali fattori hanno reso simili questi periodi? Si potrebbe dire che durante il periodo di quarantena si siano presentati dei fattori propizi all'aumento di quelle proposte che, normalmente, si verificano a Natale: un momento di riflessione, di relax e, soprattutto, ideale per poter trascorrere più tempo con il partner. Quest'ultimo punto è il fattore chiave del boom di proposte in quarantena. È il caso, per esempio, di Sara C. e il suo compagno, il cui fidanzamento è avvenuto il 17 maggio. Sara C. racconta a Matrimonio.com: “Il mio compagno ha organizzato una video chiamata con la nostra compagnia di amici apparentemente per festeggiare il mio compleanno. Nel corso della chiamata il video si è oscurato nel silenzio assoluto; poi sono ricomparsi i partecipanti che, uno dopo l'altro, hanno esposto un cartello in sequenza fino a formare la frase: "Conosco un modo per cambiare il mondo, guardarlo insieme a te. Vuoi sposarmi?". Il mio compagno seduto affianco a me ha ripetuto a voce alta "Vuoi sposarmi?". Ovviamente la risposta è stata Sì. Ci sposeremo nel giorno del compleanno del mio futuro marito!”.

Queste condizioni, aggiunte ad altre come il fatto che il 68% delle coppie italiane convive già prima del matrimonio, o che passare del tempo di qualità con il partner è l'aspetto che fa sentire più amati, un fattore fondamentale per la maggior parte delle coppie italiane (57%) , fanno pensare che la quarantena sia diventato il luogo e il momento perfetto per prendere la decisione di andare all'altare.

L'amore è sempre stato considerato la forza che muove il mondo, proprio come raccontano Francesca Andrea T., che ha ricevuto la proposta il 1 aprile e che aggiunge “Durante la quarantena insieme ci siamo resi conto di aver superato insieme veramente di tutto.” e Tania S.: “Il mio fidanzato durante il lockdown lavorava in smartworking. Quel giorno (il 20 aprile), ha finto di avere una riunione molto importante e mi ha vietato assolutamente l'accesso alla cucina per tutto il pomeriggio. Quando poi, ad ora di cena, mi ha fatto entrare, ho trovato tutto perfettamente allestito con una cenetta creata da lui in ogni minimo dettaglio, con candele e musica. Alla fine della cena mi ha fatto la proposta. È stato davvero dolcissimo. La quarantena ci ha unito ancora di più, confermandoci ulteriormente di stare davvero bene insieme. Anche se costretti a non uscire con un mondo molto teso fuori casa, dentro casa siamo riusciti a creare un'atmosfera di armonia unica. Abbiamo capito che ciò che conta davvero è racchiuso nelle azioni più semplici e nelle piccole attenzioni che ogni giorno dedichiamo l'uno all'altra”.

Riguardo Matrimonio.com

The Knot Worldwide opera in 15 paesi attraverso diversi domini come

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

Web: