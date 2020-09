Omicidio Vannini: Castaldo (M5S), 'un po' di giustizia in vicenda disumana'

30 settembre 2020 a

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "È di pochi minuti fa la notizia della condanna a 14 anni in appello nei confronti di Antonio Ciontoli, colpevole dell'omicidio volontario di Marco Vannini. Lo voglio dire con grandissima chiarezza: 14 anni di reclusione non possono e non potranno mai valere la vita di un ragazzo innocente. MAI. Il mio unico augurio è che da oggi, a distanza di 5 anni da quella terribile sera, i genitori di Marco possano quantomeno smettere di pensare che nessuno resterà impunito per ciò che ha fatto. Questa sentenza riporta un po' di equilibrio e giustizia in una vicenda che è e resta, a mio avviso, disumana". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo Castaldo, esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Parlamento europeo.

"Marco era un ragazzo straordinario, e io continuo a stringermi attorno a tutta la sua famiglia. Secondo la stampa, sembra che i Ciontoli ricorreranno ancora in Cassazione: evidentemente tengono in modo particolare a sottolineare il loro grado di "umanità". Per questo, manifesto tutta la mia solidarietà ai genitori di Marco: non siete soli ad affrontare tutto questo", conclude Castaldo.