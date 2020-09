La Spielwarenmesse 2021 avrà luogo, per la prima volta in estate, a Norimberga

30 settembre 2020 a

- Decisione presa durante la riunione del Consiglio di Sorveglianza della Spielwarenmesse eG

- Il motivo dello spostamento è la perdurante pandemia di corona

NUREMBERG, Italia, 30 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Tradizionalmente la Spielwarenmesse ha luogo all'inizio dell'anno sull'area del Centro Fieristico di Norimberga. A causa della perdurante pandemia di corona l'appuntamento dal 27 al 31 gennaio 2021 è stato cancellato in tempo utile. Per la prima volta, nella sua storia, la Spielwarenmesse, quale organizzatrice, sposta la fiera leader a livello internazionale per il settore dei giocattoli all'estate. Soprattutto il crescente numero di infezioni e le ulteriori restrizioni hanno portato a questa decisione, che è stata presa nella riunione del Consiglio di Sorveglianza del 27 settembre.

Una soluzione a breve termine del problema del coronavirus a livello mondiale non esiste. Le condizioni generali, cambiate in maniera determinante, e la preoccupazione per la salute di tutti i partecipanti non consentono di garantire lo svolgimento e la consueta qualità della Spielwarenmesse fine gennaio. Le infezioni da Covid-19 aumentano nuovamente, in alcuni paesi in maniera drammatica, per cui anche per alcune metropoli europee valgono nuove limitazioni di viaggio. Lo sviluppo porta espositori e visitatori ad avere grandi perplessità nel partecipare ad una fiera internazionale. Durante intensi colloqui con il team delle Spielwarenmesse questa insicurezza si è chiaramente esplicitata.

„Siamo dispiaciuti della decisione di spostare la Spielwarenmesse 2021", dice Ernst Kick, Amministratore Delegato della Fiera del Spielwarenmesse eG. Fino a questo momento tutti i segni per la realizzazione della 72esima manifestazione a gennaio erano positivi. Le misure igienico sanitarie elaborate dalla NürnbergMesse e dalle autorità sanitarie competenti, basate sulle direttive del Governo Regionale Bavarese, erano state accettate positivamente da tutti gli interessati. "Desidero ringraziare tutti coloro che hanno percorso con noi questo cammino e sono sicuro che l'ottimizzazione sarà di vantaggio per la partecipazione a future fiere.", afferma Kick.

La Fiera del Spielwarenmesse eG è, al momento, in trattativa con la NürnbergMesse per stabilire un nuovo appuntamento nel 2021. Per il periodo intermedio la pagina web www.spielwarenmesse.de offre agli espositori, ai commercianti e agli agenti d'acquisto, così come ai rappresentanti dei media numerose offerte e informazioni intorno al settore dei giocattoli. La piattaforma digitale viene continuamente ampliata quale ulteriore servizio e provvedimento di sostegno alla partecipazione dal vivo alla fiera.

