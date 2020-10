Enchanted Princess parte di una forte collaborazione tra Fincantieri e Carnival

01 ottobre 2020 a

Monfalcone, 1 ott. (Adnkronos) - “Con la consegna diamo ufficialmente il benvenuto a Enchanted Princess nella famiglia Princess, a suggello del forte legame tra Carnival Corporation, Princess Cruises e Fincantieri, il nostro partner di riferimento”, ha rimarcato Jan Swartz, President di Princess Cruises durante la cerimonia di consegna della Enchanted nello stabilimento di Monfalcone, aggiungendo che “Fincantieri condivide il nostro stesso spirito teso a offrire il più alto livello di eccellenza e sappiamo che condividerà anche l'entusiasmo e l'orgoglio che proveremo noi quando la nave accoglierà i suoi primi ospiti”.

“Crediamo che rappresenti la migliore incarnazione della capacità di affrontare i momenti più difficili con passione e dedizione, e anche della storica resilienza del nostro settore. Voglio quindi augurare ‘vento in poppa' a questo ennesimo gioiello che abbiamo portato a termine, agli amici di Princess con cui abbiamo collaborato con successo, e a tutti i lavoratori della crocieristica, con la fiducia che la ripartenza sia già iniziata”, ha ricordato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri.

Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con due navi da crociera di prossima generazione da 175mila tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi realizzate in Italia. Le consegne sono previste per la fine del 2023 e per la primavera del 2025. Le unità ospiteranno circa 5.300 passeggeri e saranno le prime della flotta dell'armatore ad essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto (Lng). Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 100 navi da crociera, di cui 70 per Carnival Corporation, mentre altre 44 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del Gruppo.