Lavoro: partnership PoliMi e PerVoice in nuovi studi su salute e sicurezza over 50 (2)

(Adnkronos) - "Il riconoscimento degli stati emotivi e motivazionali nelle interazioni del contesto lavorativo, ha richiesto l'utilizzo di un sistema di trascrizione automatica del parlato che fosse rispettoso della privacy - non basato su cloud - e facilmente adattabile alle peculiari esigenze del progetto WorkingAge e ai moduli da noi creati. Questo ci ha spinto a scegliere la soluzione proposta da PerVoice" ha spiegato Licia Sbattella, Direttore del Laboratorio ArcsLab del Politecnico di Milano. Sbattella ha sottolineato che per il Lab "questa collaborazione rappresenta una importante opportunità di scambio tecnologico" visto che "a fronte del nostro impiego del software di trascrizione automatica del parlato da loro realizzato, PerVoice potrà utilizzare la tecnologia di riconoscimento automatico delle emozioni espresse dal parlatore, sviluppata dal nostro laboratorio".

La partnership con il Politecnico di Milano rafforza l'ecosistema di innovazione di PerVoice fatto di progetti e collaborazioni con importanti Enti di Ricerca, Università e Istituti Tecnologici in Italia e all'estero. Innovazione che PerVoice traduce in costanti investimenti nella ricerca per potenziare le tecnologie e che qualifica l'azienda di Trento come eccellenza italiana nel panorama internazionale in campo Automatic Speech Recognition.

"La collaborazione con una Università italiana, riconosciuta tra le migliori al mondo - ha commentato Paolo Paravento, amministratore delegato di PerVoice - consolida il nostro impegno sociale per lo sviluppo di tecnologie inclusive, pensate per favorire gli aspetti comunicativi e relazionali tra le persone". "Siamo felici -ha assicurato il manager- di mettere a disposizione del Politecnico di Milano le nostre soluzioni avanzate di riconoscimento vocale e crediamo che l'accesso a programmi come WorkingAge fornirà agli utenti strumenti e risorse utili per arricchire la qualità della loro vita".