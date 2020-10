Bergamo (EY): 'Da esperimento smart working in Pa risultati soddisfacenti'

01 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nella Pubblica amministrazione, l'esperimento dello smart working, nonostante le difficoltà culturali e tecnologiche, ha avuto risultati soddisfacenti, da un punto di vista sia di produttività sia di soddisfazione dei lavoratori". A dirlo Dario Bergamo, market segment leader government & infrastructure di EY, nel corso del digital talk 'Le new ways of working nella Pubblica amministrazione', promosso da EY e trasmesso in streaming su Adnkronos.com.

"Ora - spiega - bisogna intervenire per non tornare indietro e far sì che la pandemia si trasformi in un'opportunità per incrementare l'efficienza e accelerare la modernizzazione della Pa e, di conseguenza, dell'intero Paese".

"E' fondamentale in questa fase - sottolinea Dario Bergamo - agevolare la transizione verso le 'new ways of working' attraverso investimenti in infrastrutture fisiche e tecnologiche e in formazione e politiche di gestione delle risorse umane, ma anche attraverso la creazione di nuovi luoghi di lavoro".