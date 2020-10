Farmaci: pillola del giorno dopo solo con ricetta, determina Aifa

01 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - Occorrerà la ricetta medica per la 'pillola del giorno dopo'. E' quanto stabilisce la determina dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) del 10 settembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre e già in vigore. Il medicinale Norlevo* (levonorgestrel) è classificato in classe di rimborsabilità C e diventa "soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta", si legge nella determina firmata dal direttore generale Nicola Magrini. Dal 2016 tutti i contraccettivi d'emergenza a base di levonorgestrel erano acquistabili senza obbligo di ricetta per tutte le donne che hanno superato i 18 anni.

Nella nuova determina, composta da 3 articoli, si legge che il medicinale "nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: 1,5 mg compresse - 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al; Aic n. 046759015 (in base 10); classe di rimborsabilità: C". Inoltre "la classificazione ai fini della fornitura del medicinale Norlevo (levonorgestrel) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (Rnr)".