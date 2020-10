Riforme: D'Alema, 'puntare su modifica regolamenti parlamentari'

01 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Mi sembra ardimentoso che ci si imbarchi in una riforma costituzionale. Con la riforma dei regolamenti parlamentari si potrebbero ottenere cambiamenti importanti, positivi e forse più agevoli che con una riforma costituzionale. Queste sono le cose che si possono fare in questo scorcio di legislatura" e "il coordinamento tra riforma elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari" può garantire "correzioni utili per il funzionamento della nostra democrazia". Lo ha affermato Massimo D'Alema, intervenendo ad un dibattito sulle riforme al Festival delle città.