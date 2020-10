M5S: rivoluzione comunicazione, in bozza nuovo Statuto Camera 'sparisce' Rousseau/Adnkronos (2)

01 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Più avanti, all'articolo 17 che disciplina la 'comunicazione', viene comunque riconosciuto che il "gruppo privilegia l'utilizzo dei canali www.ilblogdellestelle.it e www.movimento5stelle.it", anche quest'ultimo riconducibile a Davide Casaleggio.

Altro aspetto che il gruppo sta cercando di modificare è quello dell'elezione del direttivo della Camera, che scadrà a fine anno. L'anno scorso la sua elezione si trasformò in una guerra tra bande: ci vollero tre mesi buoni per cambiarlo, con dispute e scontri accesi per scegliere presidente, vice e tesoriere, più i delegati d'Aula.

E così i deputati del M5S stanno cercando di uniformare le regole per l'elezione a quelle del Senato, puntando su un ballottaggio immediato tra le 'squadre' più votate e superando il vincolo della maggioranza assoluta, difficile da centrare tanto più ora, con un Movimento sostanzialmente 'balcanizzato'. "Con le regole attuali non riusciremmo ad eleggere il direttivo nemmeno per la fine della legislatura...", rimarca uno degli sherpa al lavoro sul testo. (di Ileana Sciarra)