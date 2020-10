Sondrio: furti nei bar, arrestato un 32enne pluripregiudicato

01 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - La Squadra Mobile della questura di Sondrio ha individuato l'uomo che si sarebbe reso responsabile di tre furti pluriaggravati in pochi giorni a danno di bar nella città di Sondrio. Dopo le indagini, oggi l'arresto: si tratta di un 32enne pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio nonché in materia di sostanze stupefacenti, nato a Policoro (Matera) e residente a Tirano ma, di fatto, senza fissa dimora.

Nelle ultime due settimane, sono stati accertati furti negli esercizi commerciali ad opera della stessa persona nelle giornate del 20, 21 e 26 settembre: il ladro sarebbe proprio lui.