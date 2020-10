Teatro: Trezzani (Lombardia), 'allargamento cda Piccolo sgambetto a Regione'

01 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "L'allargamento del numero dei componenti del cda del Piccolo Teatro di Milano, solo per poter fare come si vuole, è uno sgambetto istituzionale a Regione Lombardia. Fra l'altro la giunta di Attilio Fontana nel solo 2019 ha trasferito risorse per 1,8 milioni di euro e questo è l'ingiusto ringraziamento per aver aiutato il Piccolo a tenere i conti in ordine". È il commento di Curzio Trezzani (Lega), presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia sulla cooptazione di due nuovi membri nel cda del Piccolo, che passa così da 6 a 8 membri.

Questa operazione permetterà al presidente del Piccolo di avere i numeri necessari per poter procedere alla nomina del nuovo direttore che succederà a Sergio Escobar, dimessosi nel luglio scorso.