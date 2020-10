Roulette dei rigori premia il Milan in Portogallo

02 ottobre 2020 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Follie su follie alla roulette dei rigori a Vila do Conde: supplementari in pareggio 2-2 tra Rio Ave e Milan, si va ai rigori, due sbagli a testa, Donnarumma ne para uno ma lo mette dentro lui -poco prima si era salvato con un incredibile palo-palo del rigorista portoghese, sull'8-8 tirano i due portieri e sbagliano ambedue. Per i rossoneri va in vantaggio Kjaer, 8-9. Alla fine risolve lo stesso Donnarumma, che para un rigore di Santos. Il Milan va avanti in Europa League per un soffio.