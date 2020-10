Bce: Panetta, 'introduzione euro digitale sosterrebbe spinta Ue verso innovazione'

02 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "La tecnologia e l'innovazione stanno cambiando il modo in cui consumiamo, lavoriamo e interagiamo con gli altri". Ad affermarlo in una nota è Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea e Presidente della task force. "L'introduzione di un euro digitale sosterrebbe la spinta dell'Europa verso la continua innovazione, contribuendo inoltre alla sua sovranità finanziaria e al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro", spiega mentre la Bce ha annunciato una consultazione e una fase di sperimentazione in vista dell'eventuale introduzione di un euro digitale.