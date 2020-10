M5s: Patuanelli, 'Di Battista? così si indebolisce movimento e governo'**

02 ottobre 2020 a

Matera, 2 ott. (Adnkronos) - ''Non sono d'accordo con Di Battista. Faccio difficoltà a comprendere il perché di questa voglia di indebolire il movimento, il governo e il presidente del Consiglio. A noi non interessa per niente la gestione del potere. Alessandro può venire al Mise a vedere cosa facciamo, stare con noi qualche settimana per capire come ci impegniamo per dare le risposte ai cittadini che abbiamo promesso in campagna elettorale''. Così il ministro allo sviluppo economico Stefano Patuanelli, rispondendo ai cronisti, nel corso di una visita alle aziende di Matera.