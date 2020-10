Coronavirus: nuovo Dpcm, ipotesi mascherine all'aperto e 'richiamo' a governatori

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Mascherine all'aperto in tutta Italia e la possibilità di un richiamo ai governatori per attenersi ai numeri, già contenuti nel Dpcm in vigore, per gli eventi al chiuso e all'aperto, in particolare quelli sportivi. Fonti di governo spiegano all'Adnkronos che i contenuti del nuovo Dpcm -che potrebbero essere discussi nel Cdm di lunedì sera in vista della proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio - potrebbero prevedere anche un richiamo, o meglio un invito ai governatori ad attenersi alle regole stabilite sugli eventi, con un limite massimo di 200 spettatori per quelli al chiuso e non oltre i 1000 per gli eventi all'aperto.

Le ordinanze regionali che eccedono i paletti contenuti anche nell'attuale Dpcm non sono state impugnate dal governo "per non inasprire il clima - spiegano le stesse fonti - ma con il balzo dei contagi bisogna riportare tutti al rispetto delle regole, senza eccezioni". Si guarda, in particolare, al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, con le partite della bolognese Virtus aperte a un massimo di 2000 spettatori. "Non vogliamo certo andare allo scontro - proseguono - però bisogna alzare il livello di guardia".