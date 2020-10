Dante: concerto Muti e mostra fotografica, Quirinale celebra sommo poeta (2)

02 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Inoltre, sempre per celebrare i 700 anni della morte di Dante, il Palazzo del Quirinale ospita da domani all'11 ottobre la mostra 'Dante 700. Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotografie di Massimo Sestini', un reportage fotografico a cura del fotoreporter Massimo Sestini, che racconta la presenza di Dante ai giorni nostri, utilizzando tecnologie innovative per ritrarre, da punti di vista insoliti, ingredienti narrativi danteschi, contestualizzandoli con l'ambiente.

Il progetto, proposto dall'Associazione Mus.e, è stato sviluppato con la collaborazione del Comune di Firenze e con il sostegno del ministero per i Beni e le attività culturali per il turismo e del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. A causa del Covid per il pubblico sarà possibile effettuare una visita virtuale della mostra sul sito palazzo.quirinale.it.