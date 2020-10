Coronavirus: Lollobrigida, 'app Immuni fallimento annunciato' (2)

02 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - "Ora, annunciano una grande campagna promozionale dai costi indefiniti, che probabilmente servirà a garantire ulteriori dispersioni economiche ma certamente non a rafforzare la sicurezza dei nostri cittadini".

"Chiederemo ancora una volta -conclude Lollobrigida- di conoscere nel dettaglio quanto si è speso in pubblicità, in assunzioni, in termini di strutture sanitarie e amministrative dello Stato distolte dalle loro ordinarie attività e impiegate su Immuni, e quanto altro utile ancora a incrementare ‘sperperopoli' invece di migliorare la condizioni di sicurezza del popolo italiano”.