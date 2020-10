Caso Gregoretti: Salvini, 'Lega non davanti Tribunale ma Pd per augurarmi galera'

02 ottobre 2020 a

Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale. Mai mi sarei permesso di andare a turbare il libero e legittimo lavoro di chi lavora in quel Tribunale. E mi spiace che invece vicino a quel Tribunale ci sia un partito che di democratico ha solo l'aggettivo che ha nel nome e che invece va in piazza davanti ai tribunali augurando processi e augurando galere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.