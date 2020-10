Caso Gregoretti: Salvini, 'spero vada bene, sono tranquillo'

02 ottobre 2020 a

a

a

Catania, 2 ott. (Adnkronos) - "Non so se qualcuno di voi è mai andato a processo da imputato, vi auguro di no, penso di no. Sabato 3 ottobre me lo ricorderò comunque vada. Spero che vada bene, sono assolutamente tranquillo, sarei preoccupato se avessi la coscienza sporca di qualcun che ha fatto qualcosa che non doveva. Siccome ho la coscienza di qualcuno che ha fatto solo e soltanto il suo dovere, sono l'uomo più felice del mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Catania da Maria Giovanna Maglie.