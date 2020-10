M5S: Di Batista, 'non volevo questo governo, con Covid è andato bene, ora guardo avanti'**

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Io non volevo il governo con il Pd e suggerii delle alternative che non erano tornare al voto. Poi c'è stato il Covid, questo governo si è comportato in maniera più che dignitosa, anzi ottima per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. E poi si è andato avanti. Per questo è il trapassato remoto. Mi interessa ora guardare avanti anche per la salute del Movimento 5 stelle". Lo ha affermato Alessandro Di Battista, durante la registrazione di 'Accordi e disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove.