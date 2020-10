Dl agosto: Nobili (Iv), 'lunga vita alla Casa delle Donne'

02 ottobre 2020 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Virginia Raggi ha fatto di tutto per chiuderla. E invece, grazie all'impegno di tante donne e uomini, la Casa internazionale delle Donne è aperta. Hanno provato, allora, a metterla in ginocchio. E invece, grazie all'impegno in prima persona di Maria Elena Boschi e ad un emendamento di Italia viva appena approvato in Senato, la Casa internazionale delle Donne è salva e libera. Le realtà che combattono la violenza e promuovono l'autonomia delle donne vanno sostenute, soprattutto in un momento così difficile. Lunga vita alla Casa delle Donne, eccellenza della nostra città". Lo dice il deputato romano di Italia viva Luciano Nobili.