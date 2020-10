Editoria: De Benedetti, 'Domani sta andando bene, c'era spazio'

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Il nuovo quotidiano 'Domani' "è un'iniziativa che sta andando molto bene e dimostra che c'era lo spazio per un giornale diverso, che non ha la cronaca, non ha lo sport e che non si mette sul livello dei grandi giornali nazionali". E' quanto afferma in un'intervista a Milano Finanza l'editore Carlo De Benedetti, parlando della sua nuova avventura editoriale.

"I primi quindici giorni - spiega - abbiamo venduto una media di 35mila copie al giorno. Ma quello che contano sono gli accessi digitali. Il futuro della testata dipende dagli abbonamenti online, è il futuro di tutti gli editori", sottolinea.

Sul digitale che non garantisce grandi ritorni, osserva, "sono stati commessi errori evidenti, anche da me, quando si pensava che l'online dovesse essere gratis perché Internet era free. Si sono persi per lunghi anni i ricavi potenziali del digitale. Ora - continua - abbiamo il vizio delle offerte a prezzi di saldo. Offrire l'abbonamento a 1 euro al mese è prendere in giro se stessi".