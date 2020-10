Maltempo: a Varese 130 interventi vigili del fuoco da ieri, chiesti rinforzi**

03 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Lavoro senza sosta dei vigili del fuoco in provincia di Varese per l'ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore. Il comando provinciale conta sul territorio oltre 130 gli interventi di soccorso urgente dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina, con 100 vigili del fuoco impegnati per un totale di 25 squadre.

Per fare fronte all'importante numero di richieste di aiuto sono stati chiesti anche rinforzi ai comandi provinciali di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia che hanno inviato uomini e automezzi. Diverse frazioni risultato isolate, molte strade interrotte.

L'abitato di Vararo nel comune di Cittiglio, ad esempio, è isolato, causa smottamenti e alberi caduti, e si sta predisponendo l'impiego dei mezzi aerei per raggiungere la frazione. Sono diverse le richieste in attesa.