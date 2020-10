Covid, in India più di 100.000 morti

03 ottobre 2020 a

Nuova Delhi, 3 ott. (Adnkronos) - In India sono ormai più di 100.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus. Il bollettino del ministero della Sanità parla di altri 1.069 decessi con il bilancio salito a 100.842 morti per complicanze provocate dal coronavirus. Secondo i dati riportati dal Times of India sono stati registrati anche altri 79.476 contagi con il totale arrivato a oltre 6,4 milioni (6.473.544). Il gigante asiatico, con una popolazione di più di 1,3 miliardi di persone, è il terzo Paese al mondo dopo Stati Uniti e Brasile per numero di vittime e il secondo - dopo gli Usa - per numero di casi di Covid-19.