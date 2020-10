Maltempo: alberi in strada a Lecco, interventi ancora in corso

03 ottobre 2020 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Anche in provincia di Lecco superlavoro dei vigili del fuoco per le piogge forti e il vento, che hanno abbattuto diversi alberi. I vigili del fuoco del comando provinciale per tutta la notte sono intervenuti per soccorrere persone e tagliare decine di piante cadute per strada così da permettere agli automobilisti e ai camion di circolare liberamente. Gli interventi di soccorso tecnico urgente sono tutt'ora in corso.

Nubifragi e allagamenti anche a Como, tra le zone più colpite dal maltempo insieme al varesotto e al milanese.