Cremona: ferisce amico e poi si taglia per simulare aggressione, denunciato

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Ferisce un amico e poi si taglia al braccio per simulare di essere stato aggredito, ma i carabinieri scoprono il trucco. I militari della compagnia di Cremona hanno denunciato per lesioni personali aggravate un cittadino nigeriano: la sera del 6 settembre scorso aveva ferito al braccio con un coccio di bottiglia un suo connazionale, reo, a suo dire, di avergli rubato dal portafoglio circa 100 euro mentre entrambi si trovavano a casa di un amico residente in città.

Alla vista dei militari, il denunciato, nel tentativo di sviare le indagini, aveva simulato l'aggressione, procurandosi volontariamente una ferita da taglio al braccio destro con lo stesso frammento di vetro utilizzato poco prima. Entrambi sono stati medicati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Cremona con diagnosi per ferite da taglio giudicate guaribili in 10 giorni.