Milano: De Corato, 'cresce tragico bollettino di guerra dei feriti da monopattino'

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "Continua a crescere il tragico bollettino di guerra dei feriti da monopattino a Milano. Questa notte un uomo e una donna che viaggiavano insieme sul monopattino sono caduti procurandosi un trauma facciale in via Costanza Arconati, in zona Porta Vittoria, e sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico. Sono caduti senza che, sembra, ci fossero altri veicoli coinvolti a conferma della pericolosità del mezzo elettrico in sé". Lo dichiara l'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito all'ultimo incidente su monopattino avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Costanza Arconati.

"Da giugno sono 186 gli incidenti in monopattino registrati a Milano (dati Areu), con una media che negli ultimi 10 giorni è cresciuta in modo sostanziale arrivando a ben 3,2 incidenti al giorno, superando persino quella del mese di settembre che si attestava a 2,2 incidenti giornalieri", aggiunge.

"Dopo l'indagine conoscitiva della procura di Milano sulle società che li noleggiano, dopo l'elenco di feriti, anche gravi, che continua ad allungarsi ogni giorno, che cosa dobbiamo aspettare per una regolamentazione di questi mezzi elettrici? La circolazione stradale, anche di questi veicoli, deve sempre avvenire in sicurezza a tutela di chi li utilizza, dei pedoni, degli automobilisti e di tutti i cittadini", conclude De Corato.