03 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Per quanto riguarda l'impiego dei militari fa bene Lamorgese a suggerirli. A Milano sarebbe opportuno autorizzarli al più presto, come fu già fatto durante il lockdown per ripristinare una situazione di legalità e sicurezza ed evitare le scene di assembramenti che continuiamo a vedere nelle zone dei locali", conclude De Corato