Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (4)

03 ottobre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Ma cosa ha scritto il gup Sarpietro nella lunga ordinanza? "Premesso che la vicenda processuale sorge da un manifesto contrasto di giudizi tra la procura distrettuale e il tribunale dei ministri di Catania" è "compito di questo organo giudicante vista la complessità e l'impegno per la valutazione del fascicolo" di "assumere prove per la decisione di merito". Ecco perché ha dispoto nuovi atti istruttori sul caso della nave Gregoretti. Il giudice parla di "acquisizioni documentali" e "di assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa". Appunto Conte e Di Maio, ma anche Toninelli e Trenta.

"Per fare un'adeguata verifica adottata a livello governativo, in materia di immigrazione all'epoca dei fatti e ai rapporti con l'Ue anche con riferimento al cosiddetto 'Patto di governo' - scrive il Gup Sarpietro - occorre assumere a verbale il premier Giuseppe Conte, l'allora vicepremier Luigi Di Maio, l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, l'ambasciatore Maurizio Massari e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese". Conte fa sapere dopo poco che è disponibile a parlare e a raccontare quanto di sua conoscenza: "Riferirò tutte le circostanze di cui sono a conoscenza, in piena trasparenza come ho sempre fatto e come sempre farò", ha detto da Teramo.

Salvini lascia Catania poco dopo le 15. Ha un aereo che lo riporta a Milano. Accanto a se c'è anche Francesca Verdini che lo ha raggiunto in Sicilia. La Vecchia Dogana si svuota. A terra rimangono i manifesti che ritraggono il leader della Lega.