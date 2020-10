Caso Gregoretti: Salvini in tribunale, gup convoca Conte, Di Maio e Lamorgese/Adnkronos (2)

03 ottobre 2020 a

(Adnkronos) - Matteo Salvini arriva in tribunale poco dopo le 9 del mattino, accompagnato dal suo legale Giulia Bongiorno, la palermitana che Salvini aveva chiamato a guidare il Ministero della Pubblica amministrazione. Il leader della Lega sorride, prima di entrare in aula indossa la giacca del vestito blu. Inizia l'udienza. Ci sono anche i legali di tre associazioni (Legambiente, Arci e AccoglieRete) e di una famiglia che si trovava a bordo della nave Gregoretti. Chiedono il rinvio a giudizio per Salvini. "Il fatto di tenere 131 persone sotto il sole con 35 gradi senza alcune motivazione non è accettabile, Salvini li ha tenuti in ostaggio per ottenere una redistribuzione dei migranti", dice Carla Frenguelli di AccoglieRete che si occupa di minori non accompagnati. E conclude: "Non poteva trattenere persone innocenti e provate sotto il dolce cocente, ecco perché va rinviato a giudizio". Non la pensa allo stesso modo il pm Andrea Bonomo che chiede per Salvini "il non luogo a procedere". Lo stesso farà l'avvocato Bongiorno "perché il fatto non sussiste". Il gupo Nunzio Sarpietro entra in Camera di consiglio e ci resta per quasi due ore.